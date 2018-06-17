واشنطن وسيول تعتزمان تعليق المناورات العسكرية المشتركة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأحد، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، تعتزمان إعلان تعليق المناورات العسكرية المشتركة بينهما هذا الأسبوع.وأوضحت الوكالة نقلًا عن مسؤول حكومي في سيول فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ مسؤولين عسكريين من كلا البلدين يعقدون اجتماعات مكثفة في هذا الخصوص.وأضاف المسؤول الكوري، أنّ وزارتي دفاع سيول وواشنطن سيعلنان في بيان مشترك عن قرار تعليق المناورات المشتركة هذا الأسبوع.وعقب قمتهما التاريخية بسنغافورة في 12 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أنه سيوقف المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين سيول وواشنطن.وأضاف ترامب أن تكاليف هذه المناورات باهظة جداً، وأن بلاده تتكفل بالقسم الأكبر من هذه التكاليف.وتضمن البيان المشترك الموقّع عقب اللقاء، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.