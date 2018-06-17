شؤون فلسطينية

مصدر حكومي ينفي تصريحات عزام الأحمد حول رواتب الموظفين في غزة

مصدر حكومي ينفي تصريحات عزام الأحمد حول رواتب الموظفين في غزة
خاص دنيا الوطن
نفى مصدر مسؤول في حكومة التوافق الفلسطينية، صحة التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، والتي قال فيها إن وفد مركزية فتح الذي التقى ممثلين عن الحكومة الأحد الماضي طلب حل أزمة رواتب الموظفين الحكوميين في غزة.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، تفاصيل الاجتماع، والذي تضمن نقاشاً بين الحكومة ووفد مركزية فتح للاطلاع على أوجه صرف (٣٠٠) مليون شيكل موازنة تصرفها الحكومة على قطاع غزة شهرياً، لافتاً إلى أن النقاش بين الطرفين لم يفض لأي جديد ولم يكن إلا بمثابة اطلاع على خطوات الحكومة للعمل في قطاع غزة رغم عدم تمكينها.

وعبر المصدر الحكومي، عن استغرابه من تصريحات الأحمد التي وصفها بأنها تتناقض كلياً مع ما جرى تناولته في الجلسة المذكورة، منوهاً إلى أن أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا الاجتماع لم يطلقوا أي تصريحات؛ الأمر الذي يفسر أن عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد يعمل على توتير الأجواء الداخلية، على حد قوله.

وحسب المصدر، فقد نشرت حكومة التوافق أوجه الصرف وما يتم خصمه عن جزء من الموظفين في قطاع غزة، في بيانها الرسمي عقب اجتماع الحكومة، والذي جاء بعد اجتماع ممثلين عنها مع وفد مركزية فتح.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح الذين حضروا الاجتماع هم: "محمود العالول، عزام الأحمد، إسماعيل جبر، روحي فتوح، حسين الشيخ"، كما حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

يذكر، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن الاجتماع الذي عقد بين اللجنة المركزية لحركة فتح وحكومة التوافق قبل العيد تم فيه الطلب بشكل واضح وقف الإجراءات بحق موظفي قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يخلي بؤرتين استيطانيتين شرق سلفيت

الاحتلال يخلي بؤرتين استيطانيتين شرق سلفيت

طواقم الدفاع المدني تتعامل مع 150 حالة إحتراق وحالات إنقاذ بثاني ايام العيد

طواقم الدفاع المدني تتعامل مع 150 حالة إحتراق وحالات إنقاذ بثاني ايام العيد

الوزير بينيت يهدد: على الجيش استهداف مطلقي البالونات كمطلقي الصواريخ

الوزير بينيت يهدد: على الجيش استهداف مطلقي البالونات كمطلقي الصواريخ

هذا موعد بدء فصل الصيف في فلسطين

هذا موعد بدء فصل الصيف في فلسطين

الاحتلال يزعم: اطلاق نار على سيارة مستوطن جنوب نابلس

الاحتلال يزعم: اطلاق نار على سيارة مستوطن جنوب نابلس

البحرية الاسرائيلية تقترح نقل البضائع من قبرص لغزة عن طريق ميناء اسدود

البحرية الاسرائيلية تقترح نقل البضائع من قبرص لغزة عن طريق ميناء اسدود

الاحتلال يستهدف بنيرانه رعاة الأغنام شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف بنيرانه رعاة الأغنام شرق خانيونس

8 آلاف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في ثاني أيام العيد

8 آلاف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في ثاني أيام العيد

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخلي بؤرتين استيطانيتين شرق سلفيت

الاحتلال يخلي بؤرتين استيطانيتين شرق سلفيت

طواقم الدفاع المدني تتعامل مع 150 حالة إحتراق وحالات إنقاذ بثاني ايام العيد

طواقم الدفاع المدني تتعامل مع 150 حالة إحتراق وحالات إنقاذ بثاني ايام العيد

الاحتلال يزعم: اطلاق نار على سيارة مستوطن جنوب نابلس

الاحتلال يزعم: اطلاق نار على سيارة مستوطن جنوب نابلس

الاحتلال يستهدف بنيرانه رعاة الأغنام شرق خانيونس

الاحتلال يستهدف بنيرانه رعاة الأغنام شرق خانيونس

8 آلاف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في ثاني أيام العيد

8 آلاف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في ثاني أيام العيد

الشرطة الاسرائيلية تستعد لوضع منصات أمنية جديدة في &#34;باب العامود&#34;

الشرطة الاسرائيلية تستعد لوضع منصات أمنية جديدة في "باب العامود"

إصابات بإطلاق نار على مركبة إثر شجار قديم بجنين

إصابات بإطلاق نار على مركبة إثر شجار قديم بجنين

الأحمد: هذا ما طلبناه من الحكومة بشأن رواتب الموظفين بغزة

الأحمد: هذا ما طلبناه من الحكومة بشأن رواتب الموظفين بغزة

منوعات

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

كاتبة &#34;طريق&#34;:زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

كاتبة "طريق":زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

الموت يفجع &#34;أبو&#34; مغني &#34;3 دقات&#34;

الموت يفجع "أبو" مغني "3 دقات"

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من &#34;رامز واكل الجو&#34;

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من "رامز واكل الجو"

عربي

مبعوث الامم المتحدة في صنعاء لمحاولة تجنيب مدينة الحديدة الحرب

مبعوث الامم المتحدة في صنعاء لمحاولة تجنيب مدينة الحديدة الحرب

كاتب كويتي: اليهود أصحاب الأرض والفلسطينيون أكثر الشعوب &#34;حقارةً وغدراً&#34;

كاتب كويتي: اليهود أصحاب الأرض والفلسطينيون أكثر الشعوب "حقارةً وغدراً"

خشية من تهديدات نصر الله.. إسرائيل تُجري تجارب لمُواجهة (نوويّ) حزب الله

خشية من تهديدات نصر الله.. إسرائيل تُجري تجارب لمُواجهة (نوويّ) حزب الله

صحيفة أمريكية: هذا ما طلبته الإمارات من إسرائيل بعد اغتيال قيادي بحماس

صحيفة أمريكية: هذا ما طلبته الإمارات من إسرائيل بعد اغتيال قيادي بحماس