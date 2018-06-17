طواقم الدفاع المدني تتعامل مع 150 حالة إحتراق وحالات إنقاذ بثاني ايام العيد





رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم السبت بتاريخ16/6/2018 حتى صباح الأحد 17/6/2018 ، مع 150 حادث منها 134 حالة إطفاء وحوادث حرائق و16 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .فأبرز حوادث الحريق وحالات الإطفاء كانت :حرائق أعشاب 94 حالة ، وحرائق أشجار 24 حالة ، إحتراق مركبة بحالة واحدة ، وحرائق منازل 4 حالات ، وحريق داخل مخزن بحالة واحدة ، وحرائق إطارات حالتين ، وحريق بيت بلاستيكي بحالة واحدة وإحتراق بالات قش بحالة واحدة ،وحريق مخلفات بثلاث حالات ، وإحتراق محصول قمح بحالة واحدة ، وإحتراق أخشاب بحالة واحدة ، وإحتراق صناديق بلاستيكية بحالة واحدة .وأبرز حالات تقديم المساعدة وحوادث الإنقاذ كانت :التعامل مع ثمانية حوادث سير إنزلاق وتصادم مركبات ، وفتح باب مصعد كهربائي عالق بحالة واحدة ، وإزالة زيوت عن الشارع بحالتين ، والتخلص من أفاعي بأرع حالات .كما وسجلت طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة أعلى نسبة حالات تدخل كانت 27 حالة تليها محافظة جنين ب26 حالة ومحافظة طولكرم ب25 حالة ومحافظة الخليل ب21 حالة .وعليه أكد الدفاع المدني على المواطنين إلتزامهم وتقيدهم بكافة إجراءات الوقاية والسلامة وعدم إضرام النيران في الأعشاب وبشكل عشوائي حرصاً على سلامة المواطنين وحماية للممتلكات والثروة النباتية .