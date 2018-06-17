طواقم الدفاع المدني تتعامل مع 150 حالة إحتراق وحالات إنقاذ بثاني ايام العيد
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم السبت بتاريخ
16/6/2018 حتى صباح الأحد 17/6/2018 ، مع 150 حادث منها 134 حالة إطفاء وحوادث حرائق و16 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .
فأبرز حوادث الحريق وحالات الإطفاء كانت :
حرائق أعشاب 94 حالة ، وحرائق أشجار 24 حالة ، إحتراق مركبة بحالة واحدة ، وحرائق منازل 4 حالات ، وحريق داخل مخزن بحالة واحدة ، وحرائق إطارات حالتين ، وحريق بيت بلاستيكي بحالة واحدة وإحتراق بالات قش بحالة واحدة ،
وحريق مخلفات بثلاث حالات ، وإحتراق محصول قمح بحالة واحدة ، وإحتراق أخشاب بحالة واحدة ، وإحتراق صناديق بلاستيكية بحالة واحدة .
وأبرز حالات تقديم المساعدة وحوادث الإنقاذ كانت :
التعامل مع ثمانية حوادث سير إنزلاق وتصادم مركبات ، وفتح باب مصعد كهربائي عالق بحالة واحدة ، وإزالة زيوت عن الشارع بحالتين ، والتخلص من أفاعي بأرع حالات .
كما وسجلت طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة أعلى نسبة حالات تدخل كانت 27 حالة تليها محافظة جنين ب26 حالة ومحافظة طولكرم ب25 حالة ومحافظة الخليل ب21 حالة .
وعليه أكد الدفاع المدني على المواطنين إلتزامهم وتقيدهم بكافة إجراءات الوقاية والسلامة وعدم إضرام النيران في الأعشاب وبشكل عشوائي حرصاً على سلامة المواطنين وحماية للممتلكات والثروة النباتية .
تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم السبت بتاريخ
16/6/2018 حتى صباح الأحد 17/6/2018 ، مع 150 حادث منها 134 حالة إطفاء وحوادث حرائق و16 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .
فأبرز حوادث الحريق وحالات الإطفاء كانت :
حرائق أعشاب 94 حالة ، وحرائق أشجار 24 حالة ، إحتراق مركبة بحالة واحدة ، وحرائق منازل 4 حالات ، وحريق داخل مخزن بحالة واحدة ، وحرائق إطارات حالتين ، وحريق بيت بلاستيكي بحالة واحدة وإحتراق بالات قش بحالة واحدة ،
وحريق مخلفات بثلاث حالات ، وإحتراق محصول قمح بحالة واحدة ، وإحتراق أخشاب بحالة واحدة ، وإحتراق صناديق بلاستيكية بحالة واحدة .
وأبرز حالات تقديم المساعدة وحوادث الإنقاذ كانت :
التعامل مع ثمانية حوادث سير إنزلاق وتصادم مركبات ، وفتح باب مصعد كهربائي عالق بحالة واحدة ، وإزالة زيوت عن الشارع بحالتين ، والتخلص من أفاعي بأرع حالات .
كما وسجلت طواقم الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة أعلى نسبة حالات تدخل كانت 27 حالة تليها محافظة جنين ب26 حالة ومحافظة طولكرم ب25 حالة ومحافظة الخليل ب21 حالة .
وعليه أكد الدفاع المدني على المواطنين إلتزامهم وتقيدهم بكافة إجراءات الوقاية والسلامة وعدم إضرام النيران في الأعشاب وبشكل عشوائي حرصاً على سلامة المواطنين وحماية للممتلكات والثروة النباتية .
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