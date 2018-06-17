الوزير بينيت يهدد: على الجيش استهداف مطلقي البالونات كمطلقي الصواريخ

قال وزير التعليم في حكومة الاحتلال، نفتالي بنيت، ان الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة، هي تماماً كصواريخ القسام، في تأثيرها المادي والمعنوي على الاسرائيليين.





وأضاف "يجب ان يعامل الجيش الاسرائيلي مطلقي البالونات والطائرات الحارقة، بنفس الطريقة التي يعامل بها مطلقي الصواريخ، بالاستهداف".





وقال بنيت في مستهل اجتماع حكومة نتنياهو الأسبوعي، انه التقى سكان مستوطنات محيط غزة، الذين عبروا عن رعبهم من الطائرات والبالونات والتي قد تطال منازلهم، وعليه فإن على الحكومة ان لا تتراخى في الرد الى ان تقع ما أسماه بالكوارث على المستوطنين.

رام الله - دنيا الوطن