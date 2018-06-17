هذا موعد بدء فصل الصيف في فلسطين

قال خبراء ومختصون في عالم الفلك ان فصل الصيف يبدأ يوم الاربعاء المقبل ، حيث من المقرر ان تتعامد الشمس مع مدار السرطان في 21 يونيو الحالي.





وقال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أن فصل الصيف سيبدأ، بمشيئة الله تعالى، يوم الاربعاء.

وأضاف المسند في تغريده عبر حسابه في تويتر: نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وبقي على فصل الصيف 5 أيام، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو.





من جهته قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك ومدير الموقع الفلكي الفلسطيني، داود الطروة، ان الانقلاب الصيفي سيبدأ في تمام الساعة 07:24 دقيقة صباح يوم الأربعاء الموافق 21 حزيران، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام.





وفي هذا اليوم يبدأ فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و38 دقيقة، وهو أطول فصول السنة بنسبة 25.64%، بينما يبدأ فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

رام الله - دنيا الوطن