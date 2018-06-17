الاحتلال يزعم: اطلاق نار على سيارة مستوطن جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، إن صوت إطلاق نار سمع قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس، دون وقوع إصابات.
وذكرت القناة العبرية السابعة أن مستوطناً أبلغ بسماعه لإطلاق نار قرب مركبته بالمنطقة دون العثور على آثار للنيران على المركبة.
ولم يؤكد جيش الاحتلال وقوع عملية إطلاق نار في المنطقة.
زعم جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، إن صوت إطلاق نار سمع قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس، دون وقوع إصابات.
وذكرت القناة العبرية السابعة أن مستوطناً أبلغ بسماعه لإطلاق نار قرب مركبته بالمنطقة دون العثور على آثار للنيران على المركبة.
ولم يؤكد جيش الاحتلال وقوع عملية إطلاق نار في المنطقة.
التعليقات