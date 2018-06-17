البحرية الاسرائيلية تقترح نقل البضائع من قبرص لغزة عن طريق ميناء اسدود

قالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية ان البحرية الاسرائيلية اقترحت نقل البضائع من قبرص الى قطاع غزة عن طريق ميناء اسدود وذلك لمنع انهيار اقتصادي وانساني في غزة.





وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المشروع الجديد، اقترحته قيادة سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي.

ووفقا لهذا المشروع، يتم نقل البضائع التجارية الى قطاع غزة بحرا، من قبرص الى ميناء أشدود، ومن هناك الى إسرائيل عن طريق معبر إيرز.





وقالت صحيفة يديعوت، أن الشرط الوحيد الذي وضعته قيادة سلاح البحرية بهذا المقترح، هو قيام قواتها لفحص كافة البضائع قبل نقلها الى غزة.وفقا لما أورده موقع عكا





وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة، ان المقترح يشمل موافقة قيادة البحرية الإسرائيلية، على توسيع مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن