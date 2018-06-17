الاحتلال يستهدف بنيرانه رعاة الأغنام شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، الرصاص باتجاه رعاة أغنام شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون إصابات.وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه رعاة أغنام شرق بلدة القرارة، ما اضطرهم لمغادرة المكان حفاظًا على حياتهم.وتستهدف قوات الاحتلال المزارعين والرعاة والصيادين على حدود القطاع وفي بحره بشكل متكرر.