8 آلاف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في ثاني أيام العيد

رام الله - دنيا الوطنتنقل أمس السبت -ثاني أيام عيد الفطر- أكثر من ثمانية آلاف مسافر عبر معبر الكرامة، بالرغم من الدوام الجزئي.وغادر الوطن 5600 مواطن في عاد و2400 مسافر الى الوطن عبر معبر الكرامة، أمس السبت.وتوقف المعبر عن العمل أمس في تمام الساعة الخامسة عصراً.