الشرطة الاسرائيلية تستعد لوضع منصات أمنية جديدة في "باب العامود"

تستعد الشرطة الاسرائيلية لنصب منصات أمنية جديدة في منطقة باب العامود بالمدينة .





وبحسب صحيفة "القدس" فقد لوحظت صباح اليوم شاحنة وهي تنقل المنصات الجديدة الى باب العامود تمهيدا لنقلها الى الساحة الخلفية عند مدخل باب العامود الرئيسي .





وكانت الشرطة الاسرائيلية وبلدية الاحتلال قد أخلت الساحة التي كانت تتواجد فيها المنافع العامة وذلك لنصب المنصات الأمنية الجديدة بعد ان نصبت ٣ منصات مماثلة في المنطقة بعد احداث نصب الكاميرات والبوابات الالكترونية على مداخل المسجد الاقصى المبارك العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطن