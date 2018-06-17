شؤون فلسطينية

اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ أعمالها غدا في الأردن لبحث أزمتها المالية

اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ أعمالها غدا في الأردن لبحث أزمتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي إن اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تعقد، يوم غد الاثنين، اجتماعاتها في المملكة الأردنية الهاشمية ، بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية بالإضافة للاعضاء المراقبون وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية .

وستبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية اعمالها صباح غد الاثنين 18 حزيران 2018 وتستمر لمدة يومين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل وكالة الغوث والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها علاوة على الأزمة المالية التي تعاني منها ميزانياتها الاعتيادية والطارئة و آثار الوضع المالي الحالي على برامجها وعملياتها في العام 2018 ؛ والأثر على اللاجئين وعلى الأقاليم عملها اضافة الى متابعة تقرير الأمين العام بخصوص تمويل وكالة الغوث وتوصيات اللجنة الاستشارية ومدى استجابة وكالة الغوث اليها  .

وأضاف الدكتور ابوهولي أن اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المضيفة للاجئين (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين ومصر) إضافة إلى جامعة الدول العربية، سيعقد مساء اليوم الاحد 17حزيران في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية والازمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث والتحديات التي تواجه عملها في ظل استمرار العجز المالي في ميزانيتها لبلورة موقف عربي مشترك تجاه تلك القضايا وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية .

وقال ابو هولي الذي يترأس وفد دولة فلسطين في بيان صحفي صادر عنه اليوم عقب مغادرته قطاع غزة متوجها الى المملكة الأردنية ان اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه عمل وكالة الغوث التي تواجه عجزا ماليا غير مسبوق وذلك في أعقاب قرار الادارة الامريكية بتخفيض حجم تبرعاتها الى65 مليون دولار لافتا الى انه على الرغم من اهمية القضايا المطروحة في جدول اعمال اللجنة الاستشارية الا ان الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث في ميزانيتها الاعتيادية التي تقدر  بـ 220 مليون دولار ستكون المحور الرئيسي لاجتماعات اللجنة الاستشارية لما يحمله هذا العجز من مخاطر كبيرة يشكل تحديا للمانحين والدول المضيفة للاجئين ويهدد في الوقت ذاته عمل الوكالة وتجعلها عاجزة عن القيام بواجباتها والتزاماتها الخدماتية تجاه اللاجئين .

واكد الدكتور ابو هولي ان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ستؤكد على رفضها لأية اجراءات تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو تقليصها وان خروج وكالة الغوث من ازمتها المالية يتطلب البحث عن اليات لتامين مصدر تمويل مستدام ثابت وكاف قابل للتنبؤ من خلال الامم المتحدة والبحث عن شركاء ومانحين جدد .

يشار الى ان وفد دولة فلسطين يضم الى جانب رئيس الوفد د. احمد ابو هولي كل من مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون ومدير مكتب عمان للدائرة  فضل المهلوس.

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