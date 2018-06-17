إصابات بإطلاق نار على مركبة إثر شجار قديم بجنين

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح، بينهم حالة حرجة منتصف الليلة، عقب إطلاق النار على مركبتهم على شارع جنين –نابلس قرب مفرق عرابة.





وقالت مصادر محلية إن ثلاثة مواطنين -سيدة 50 عاماً ونجلها 27 عاماً وحفيدها 3 سنوات تعرضوا فجر اليوم لاطلاق نار من قبل مجهولين كانوا في مركبة مسرعة-.





وأوضحت أنه نتج عنن اطلاق النار اصابة السيدة باصابات في صدرها وصفت بالخطيرة فيما اصيب نجلها وحفيدها باصابات وصفت بالمتوسطة.





وأشارت المصادر إلى أن الخلفية تعود لشجار قديم.

رام الله - دنيا الوطن