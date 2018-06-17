الاحتلال يقصف سيارة مدنية في غزة

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم الأحد، سيارة مدنية، شرقي حي الشجاعية، بمدينة غزة، دون أن يؤدي الحادث إلى وقوع إصابات.وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرة عسكرية استهدفت سيارة "أحد مسؤولي خلايا الطائرات الورقية والبالونات الحارقتيْن في قطاع غزة".وأضاف:" لقد جاءت الغارة ردا على تواصل إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة نحو الأراضي الاسرائيلية".