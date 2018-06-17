شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أأحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الأجواء تكون الليلة غائمة جزئيا إلى صافية وباردة نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الاثنين غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الثلاثاء صافيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم الأربعاء المقبل، ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون صافيا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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