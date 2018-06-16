شؤون فلسطينية

الأحمد: هذا ما طلبناه من الحكومة بشأن رواتب الموظفين بغزة

الأحمد: هذا ما طلبناه من الحكومة بشأن رواتب الموظفين بغزة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الاجتماع الذي عقد بين اللجنة المركزية لحركة فتح وحكومة التوافق قبل العيد تم فيه الطلب بشكل واضح وقف الإجراءات بحق موظفي قطاع غزة لأن المتضرر الأول والأكبر هم أبناء حركة فتح.

وأضاف الأحمد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "فتح طلبت تفسير لعدم تطبيق الحكومة قرارات المجلس الوطني الخاصة بالرواتب وقدمت احتجاجاً على ذلك مطالبة بالإسراع في إنهاء هذا الملف وتطبيق قرارات الوطني".

وأشار الأحمد، إلى أنه لا صحة لما يجري تداوله حول قطع المخصصات المالية من الصندوق القومي عن أي تنظيم فلسطيني بما فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتابع: "لا صحة للإشاعات التي تقول ان الرئيس محمود عباس أو أي جهة قطعت المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية، لافتاً إلى أن حقيقة الأمر أن المخصص المالي للشعبية ينزل في حساب بنكي باسم عضو التنفيذية السابق ونائب الأمين العام السابق عبد الرحيم ملوح".

وأضاف: "الوضع الصحي للرفيق لا يسمح له بإجراء معاملات بنكية، في انتظار ترتيب الأمر بنكياً دون وجود أي مَس بتلك المخصصات".

وفي سياق منفصل، أوضح الأحمد، أنه مع أي حراك لصالح اَي شان داخلي يخدم المجتمع المحلي ومع أي حراك ضد الاحتلال وخاصة أننا نشهد بداية التحرك الجدي للاحتلال والإدارة الأمريكية لتنفيذ مخطط ما يسمى بـ (صفقة العصر) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية مما يتوجب تعزيز الحالة الداخلية والانتباه لكافة التحركات والتدخلات الهادفة للتخريب والفوضى خدمة لأهداف صفقة الاحتلال والأمريكان.

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال الأحمد: "حركة حماس استطابت الانقسام وغير قلقة سوى على سيطرتها على قطاع غزة وجباية الأموال وترفض حتى تنفيذ بنود الاتفاقات التي كان آخرها اتفاق القاهرة الذي نص على تسليم وتمكين الحكومة للقيام بكافة مهاماتها بحد أقصى شهر 12/2017 وبدل من ذلك امعنت حماس بالرفض والتضييق ضاربة بعرض الحائط المصالح الوطنية لحساب مصالحها الحزبية لخدمة سياسات إقليمية كلها تصب للإضرار بالقضية الفلسطينية وتسهل تمرير صفقة القرن".

أخبار ذات صلة

إصابات في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق البريج

إصابات في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق البريج

الكشف عن تفاصيل اجتماع (الكابينيت) الإسرائيلي الأخير بشأن قطاع غزة

الكشف عن تفاصيل اجتماع (الكابينيت) الإسرائيلي الأخير بشأن قطاع غزة

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

مسؤول أممي: المطلوب دفع رواتب الموظفين بغزة ورفع الإجراءات عن القطاع

مسؤول أممي: المطلوب دفع رواتب الموظفين بغزة ورفع الإجراءات عن القطاع

صور: في ثاني أيام العيد.. الدفاع المدني بالضفة يخمد 117 حريقاً

صور: في ثاني أيام العيد.. الدفاع المدني بالضفة يخمد 117 حريقاً

فيديو: &#34;كعك العيد&#34;.. وصية الشهيدة الأخيرة

فيديو: "كعك العيد".. وصية الشهيدة الأخيرة

ثلاثة ملايين مصل زاروا &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

ثلاثة ملايين مصل زاروا &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

الرئاسة: جولة &#34;صفقة القرن&#34; الجديدة مصيرها الفشل الكامل وستؤدي لفصل غزة

الرئاسة: جولة "صفقة القرن" الجديدة مصيرها الفشل الكامل وستؤدي لفصل غزة

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

منوعات

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

كاتبة &#34;طريق&#34;:زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

كاتبة "طريق":زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

الموت يفجع &#34;أبو&#34; مغني &#34;3 دقات&#34;

الموت يفجع "أبو" مغني "3 دقات"

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من &#34;رامز واكل الجو&#34;

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من "رامز واكل الجو"

عربي

روسيا والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات النفط

روسيا والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات النفط

الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا

الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا

تغريم الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيا

تغريم الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيا

شاهد: جانب من احتفالات المسلمين بالعيد حول العالم

شاهد: جانب من احتفالات المسلمين بالعيد حول العالم