إصابات في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق البريج

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت طائرة استطلاع إسرائيلية، مساء السبت، على استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مخيمات العودة شرق البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لوقوع إصابتين.







وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن مواطنين أصيبا بجراح مختلفة جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق البريج.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو شنت هجوماً قرب مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة في جنوب قطاع غزة.