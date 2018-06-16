شؤون فلسطينية

إصابات في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق البريج

إصابات في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق البريج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت طائرة استطلاع إسرائيلية، مساء السبت، على استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مخيمات العودة شرق البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لوقوع إصابتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن مواطنين أصيبا بجراح مختلفة جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق البريج.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو شنت هجوماً قرب مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة في جنوب قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الأحمد: هذا ما طلبناه من الحكومة بشأن رواتب الموظفين بغزة

الأحمد: هذا ما طلبناه من الحكومة بشأن رواتب الموظفين بغزة

الكشف عن تفاصيل اجتماع (الكابينيت) الإسرائيلي الأخير بشأن قطاع غزة

الكشف عن تفاصيل اجتماع (الكابينيت) الإسرائيلي الأخير بشأن قطاع غزة

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

مسؤول أممي: المطلوب دفع رواتب الموظفين بغزة ورفع الإجراءات عن القطاع

مسؤول أممي: المطلوب دفع رواتب الموظفين بغزة ورفع الإجراءات عن القطاع

صور: في ثاني أيام العيد.. الدفاع المدني بالضفة يخمد 117 حريقاً

صور: في ثاني أيام العيد.. الدفاع المدني بالضفة يخمد 117 حريقاً

فيديو: &#34;كعك العيد&#34;.. وصية الشهيدة الأخيرة

فيديو: "كعك العيد".. وصية الشهيدة الأخيرة

ثلاثة ملايين مصل زاروا &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

انتحار مواطن إثر سقوطه من علو في مخيم النصيرات وسط القطاع

ثلاثة ملايين مصل زاروا &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

الرئاسة: جولة &#34;صفقة القرن&#34; الجديدة مصيرها الفشل الكامل وستؤدي لفصل غزة

الرئاسة: جولة "صفقة القرن" الجديدة مصيرها الفشل الكامل وستؤدي لفصل غزة

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

منوعات

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

كاتبة &#34;طريق&#34;:زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

كاتبة "طريق":زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

الموت يفجع &#34;أبو&#34; مغني &#34;3 دقات&#34;

الموت يفجع "أبو" مغني "3 دقات"

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من &#34;رامز واكل الجو&#34;

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من "رامز واكل الجو"

عربي

روسيا والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات النفط

روسيا والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات النفط

الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا

الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا

تغريم الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيا

تغريم الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيا

شاهد: جانب من احتفالات المسلمين بالعيد حول العالم

شاهد: جانب من احتفالات المسلمين بالعيد حول العالم