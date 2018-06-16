كاتب كويتي: اليهود أصحاب الأرض والفلسطينيون أكثر الشعوب "حقارةً وغدراً"

رام الله - دنيا الوطن

قال الكاتب الكويتي، عبد الله، الهدلق، إن اليهود هم أصحاب الأرض في فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين هي المكان الطبيعي للفلسطينيين.



وأضاف الهدلق، عبر صفحته الشخصية بـ (تويتر): "أعظم وباء فتاك أبتليت به الأمتان العربية والإسلامية منذ سبعين عاماً هو وباء القضية الفلسطينية، التي اخترعناها وانشغلنا بها وليس لها وجود".يذكر أن الكاتب الكويتي شن هجوماً شديداً على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية واصفا إياها بالخاسرة، وأن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب (حقارة وغدرا)، داعيا إلى عدم ملامته في اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.وتابع: "متظاهرون فلسطينيون يحرقون صور الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد في قطاع غزة، بعدما بذلته المملكة العربية السعودية من مليارات لدعم قضيتهم الخاسرة، هل هناك أحقر وأكثر غدراً وخيانة من فصيلة الفلسطينيين، لا تلومونا اذا أكدنا أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل"، حسب قوله.