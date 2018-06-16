دولي

بعد الخطوة الأمريكية.. هل ستنقل استراليا سفارتها من تل أبيب للقدس؟

بعد الخطوة الأمريكية.. هل ستنقل استراليا سفارتها من تل أبيب للقدس؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإسترالية، اليوم السبت، إن بلادها لن تنقل سفارتها المتواجدة في تل أبيب إلى مدينة القدس.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أن بلادها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس"، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية.

جاءت تصريحات الوزيرة رغم أنَّ المجلس الفدرالي للحزب الحاكم في استراليا ايد نقل السفارة للقدس في بداية الأمر، مع العلم أن قرار المجلس غير ملزم.

 

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