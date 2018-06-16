الكشف عن تفاصيل اجتماع (الكابينيت) الإسرائيلي الأخير بشأن قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلي، عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) بشأن الأوضاع في قطاع غزة ودراسة تقديم تسهيلات للقطاع المحاصر.





وقالت الصحيفة، إن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، تمكن من إرباك وبلبلة الكابينيت الذي ناقش ما إذا كان سيعطي تسهيلات إنسانية لسكان غزة أم لا.



وأوضحت الصحيفة، أنه بعد أن هدأت النيران في الجنوب، عقدت الحكومة السياسية الأمنية يوم الأحد اجتماعاً خاصاً لمناقشة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأن الأرقام التي عرضها ضباط الجيش الإسرائيلي أمام الوزراء حول الوضع في قطاع غزة كانت محبطة ومقلقة.







وأضافت الصحيفة: "المؤسسة الأمنية أوضحت أن المصلحة الإسرائيلية الواضحة تتمثل في تعزيز سلسلة من الإجراءات لتخفيف الوضع في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتجارة وغير ذلك".

وأشارت الصحيفة، إلى ان ليبرمان أعطى مراجعة سياسية-أمنية، دون الإشارة إلى القضية المطروحة، فيما تبادل الوزراء نظراتهم المتفاجئة، لافتةً إلى أن ليبرمان يؤيد موقف الجيش لكن لا يمكن إعطاء حماس أي شيء دون مقابل، وفق ليبرمان.









وتابعت: "انتهى الضباط من تقديم عرضهم، وكانت كل الأنظار موجهة إلى وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حيث أعرب عن معارضته الشديدة لتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان غزة دون أي مقابل من حماس، بما في ذلك قضية الجنود المحتجزين والأسرى، كما أعرب في مناسبات عدة خلال الأسابيع الأخيرة. وتوقع الوزراء أن تكون كلماته هي الحكم النهائي".ونوهت الصحيفة، إلى أن ليبرمان لم يساعد في حل اللغز، واستمرت المناقشة واستمرت دون اتخاذ القرار، منوهةً إلى أن طنجرة الضغط الغزاوية ستستمر في الغليان حتى تنفجر في وجوهنا ثم يقوم رئيس الوزراء بجلب لائحة من مواعيد اجتماعات الكبينيت، وربما إعداد عرض PowerPoint، واستدعاء الصحفيين إلى مكتبه، كما فعل بعد معضلة الأنفاق في حرب 2014، وشرح لهم أنه تصرف بشكل سليم. وفقا للكتاب.