شؤون فلسطينية

صور: في ثاني أيام العيد.. الدفاع المدني بالضفة يخمد 70 حريقاً

صور: في ثاني أيام العيد.. الدفاع المدني بالضفة يخمد 70 حريقاً
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظات الوطن منذ صباح اليوم السبت، مع عشرات الحرائق طالت الاشجار والاعشاب الجافة في مناطق متفرقة من المحافظات كما وتعامل مع عدد من حوادث السير أيضاً.

وقال تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم تمكنت من أخماد النيران التي نشبت في عدة اماكن بالمحافظات تجاوزت ال70 حالة حريق نشبت بأعشاب جافة وطالت الحقول الزراعية والأشجار المثمرة وأشجار زيتون.

وعملت الطواقم على إخماد النيران وحصرها في المناطق المحترقة وعزل المنطقة وحمايتها من الاحتراق فقد تم حماية مئات الدونمات المزروعة والأراضي المجاورة والعمل على ملاحقة والنيران.

وتمت السيطرة على الحرائق بعد جهد متواصل في ميدان الحرائق ومنعها من الوصول إلى المناطق المأهولة القريبة والتأكد من عدم تجدد الحرائق وإشتعال النيران فيها.

وفي سياق متواصل تعاملت الطواقم مع عدد من حوادث السير وتصادم إنزلاق مركبات أيضاً.












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