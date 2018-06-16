صحيفة أمريكية: هذا ما طلبته الإمارات من إسرائيل بعد اغتيال قيادي بحماس

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (النيو يوركر) الأمريكية، تفاصيل الطلب الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة للحكومة الإسرائيلي بهد اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، في أحد فنادق دبي قبل نحو ثمان سنوات.







ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن الصحيفة، قولها، إنه بعد عملية اغتيال المبحوح في دبي، طلبت الإمارات أن تشتري من إسرائيل طائرات بدون طيار، لافتةً إلى أن الأخيرة رفضت الطلب الإماراتي.





وأوضحت الصحيفة، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رصدت لدى انتهاء ولاية الرئيس بارك أوباما مكالمات هاتفية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤول كبير في الإمارات مرجحة أن يكون قد عقد لقاء بينهما في قبرص.

وأكدت الصحيفة، أن علاقة الإمارات بإسرائيل آخذة بالتوطد، خصوصاً بعد توقيع الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران، منوهةً إلى أن تل أبيب ودبي تقيمات علاقات لأكثر من عقدين منذ توقيع اتفاقات أوسلو.وأشارت الصحيفة، إلى أن الإمارات خططت لشراء مقاتلات اف 16 من الولايات المتحدة وأنه بعد أن تراجعت إسرائيل عن رفضها لإتمام الصفقة تزايدت علاقة الثقة بين البلدين.وأشارت الصحيفة، إلى أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد ال نهيان لم يعارض آنذاك ان يتم تزويد المقاتلات بتكنولوجية إسرائيلية ما دام الأمر يصب في مصلحة بلاده في الدفاع عن نفسها من إيران.