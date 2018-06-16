فيديو: "كعك العيد".. وصية الشهيدة الأخيرة

حوار الاستشهاد متكرر





وتكمل والدة الشهيدة وصال حديثها: "في المرة الأولى اتصلوا بي مستشفى الأقصى وأخبروني ان وصال أصيبت بقنبلة غاز في اليد، وعندما رحنا وسألنا عنها وجدناها حزينة جداً وتقول (هذه المرة راحت عليا، وانا بدي استشهد)، لكن عدنا بها وكانت تقول بأن الاثنين القادم هو موعد استشهادها، فسألتها ويمكن ربنا ما يستجيب؟ او يمكن يوم الثلاثاء؟ ردت وصال وقالت إن يوم الثلاثاء إله ناسه، انا يوم الاثنين سأستشهد".

ركض شقيقها محمد للمنزل من مكان المواجهات حتى وصل منزلهم في تمام الثانية عشر ظهراً، ظل يركض ساعتين متواصلتين ليخبر والدتها أن وصال قد استشهدت بفعل طلقة اصابتها.















خاص دنيا الوطن - محمد عوضلم نتوقع أن نطرق باب منزل الشهيد وصال الشيخ خليل نجد البيت منقسم نصفين، أحدهم يبكي على فراقها، والأخر يوزع الكعك كما وصت الشهيد، ويدعي لها بالرحمة والمغفرة.في منزل الشهيد وصال "المستأجر" البسيط بمكوناته، تجد كل تناقضات الحياة بكافة الأشكال، شقيقها يجلس أرضاً ويسرح في صورتها المعلقة على جدران المنزل ويبكي دون صوت، وأمٌ تقدم الكعك والحلوى والقهوة للزائرين ولكل من دخل بيتها الذي لم يغلق بابه.تقول والدة وصال: "هذا العيد مختلف تماماً، فقدنا وصال، فقدنا وجودها بين شقيقاتها التي تصغرهم، ونفذنا وصيتها بأن نوزع الكعك والحلوى على روحها، كما كانت تحب دوماً تساعدنا في صناعة الكعك برفقة شقيقاتها اللواتي لم يتوقفن عن البكاء منذ استشهادها الذي كُنا نتوقعه دوماً".وتؤكد والدة وصال، بأنني منذ لحظة استشهادها وانا أربط على قلبي الصبر، بأن يدخلها الجنة، ويرزقها الأهل والمكانة والبيت أفضل مما كانت عليه، لأنني أعيش مع أبنائي، رغم انفصالي عن والدهم، الا أن حياتي بقيت معهم، وجاء أهل الخير بعد استشهاد وصال، ونقلونا لمنزل أفضل مما كنا عليه في السابق.وفي صباح يوم الاثنين 14 مايو، خرجت وصال من منزلها بعد أن ودعت أشقاءها وجدتها، في تمام التاسعة صباحاً برققة شقيقها الأصغر محمد، وفي تمام الساعد العاشرة ونصف تلقت طلقة في الصدر أدت الى استشهادها على الفور، وتم نقلها الى مستشفى الأقصى وسط مدينة غزة.