شؤون فلسطينية

ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان

ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية بالقدس فإن نحو ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان، منهم نحو 350 ألفا أحيوا ليلة القدر.

وادى نحو 90 ألف مقدسي صلاة عيد الفطر السعيد في أروقة المسجد الأقصى المبارك، وهذه الأعداد هي رسالة تحد جديدة للسياسات الأميركية والإسرائيلية تجاه مدينة القدس المحتلة، وتؤكد رفض الفلسطينيين لأي حلول سياسية تنتقص من حقهم في المدينة.

وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني،  "إن عدد المصلين الذين ترددوا على المسجد الأقصى خلال جميع أيام رمضان قدر بحوالي 3 ملايين مواطن من الضفة وغزة واراضي 48 والزوار من خارج فلسطين، بحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا".

وناشد الكسواني بمواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى وعدم تركه لان التواجد الكبير هو الذي يعزز إسلاميته ويفشل مخططات الاحتلال الهادف لتهويده، وقال "يجب تواجد جميع المواطنين الذين يشدون الرحال للمسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال الهادفة للاستيلاء على المسجد الأقصى".

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، قد توجه للمصلين في خطبة العيد قائلا: "هنيئا لكم احياء المسجد الاقصى بالصلاة والقيام في شهر رمضان، ونرجو ان يستمر رباطكم في المسجد الاقصى بعد رمضان".

وأكد المفتي تمسك أبناء شعبنا بالأقصى ومدينتهم القدس وارضهم المباركة، مشددا على رفض مخططات التصفية وآخرها ما تسمى بصفقة القرن الظالمة.

وتنفرد مدينة القدس بعادات متعلقة بالأعياد مقارنة بالمدن الأخرى، حيث يقضي المقدسيون ليلة العيد في الاستعداد لطقوس العيد المختلفة، وتعج البلدة القديمة بالمتسوقين القادمين من مختلف ارجاء المحافظة حتى الفجر، قبل ان يتوجه المصلون لأداء صلاة العيد في المسجد الأقصى.

وتغلق جميع المساجد في المدينة المقدسة في وقت صلاة العيد، التي يقتصر أدائها في المسجد الأقصى المبارك، وبعد ذلك يقوم مجموعة من الشبان والمتطوعين بتوزيع الألعاب وحلوى العيد على الأطفال المتواجدين في المسجد الأقصى لأداء الصلاة، والحاضرين من عائلاتهم.

وحرص المقدسيون هذا العام كعادتهم على القيام بطقوسهم وعاداتهم وشعائرهم الدينية والاجتماعية بمناسبة العيد السعيد؛ وانطلقوا بعد الصلاة والاستماع إلى خطبة العيد، إلى مقابر القدس: اليوسفية والرحمة في باب الأسباط وبمحاذاة سور المسجد الأقصى المبارك، والشهداء في شارع صلاح الدّين وسط مدينة القدس المحتلة.

وتسبّبت إجراءات الاحتلال المُشدّدة بإعاقة حركة المواطنين خلال تجوالهم للمعايدة بين الأهالي والعائلات، بخاصة أن معظم العائلات المقدسية لها امتدادات عائلية داخل جدار الفصل العنصري وخارجه.

وكانت لجان أحياء البلدة القديمة، نصبت لافتات تُهنئ المسلمين بالعيد السعيد، وحرصت على استقبال الوافدين إلى الأقصى المبارك بالحلوى والعصائر والمُرطبات.

وفور انتهاء صلاة العيد اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وقامت بإزالة كل اللفات التي وضعتها دائرة الأوقاف ولجان النظام في المسجد الأقصى من أجل تنظيم حركة المصلين داخل المسجد وتسهيلها.

أخبار ذات صلة

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

الرئاسة: جولة &#34;صفقة القرن&#34; الجديدة مصيرها الفشل الكامل وستؤدي لفصل غزة

الرئاسة: جولة "صفقة القرن" الجديدة مصيرها الفشل الكامل وستؤدي لفصل غزة

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

الدفاع المدني:إنقاذ حياة 100 شخص اثر حريق نشب بمطعم في بيت لحم

الدفاع المدني:إنقاذ حياة 100 شخص اثر حريق نشب بمطعم في بيت لحم

عشراوي تدين تجديد اسرائيل الاعتقال الاداري بحق جرار

عشراوي تدين تجديد اسرائيل الاعتقال الاداري بحق جرار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ثلاثة ملايين مصل زاروا &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

ثلاثة ملايين مصل زاروا "الأقصى" خلال شهر رمضان

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

عطا الله حنا: نرفض قمع المظاهرات السلمية ويجب احترام حرية التعبير

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

عشراوي تدين تجديد اسرائيل الاعتقال الاداري بحق جرار

عشراوي تدين تجديد اسرائيل الاعتقال الاداري بحق جرار

الطقس: في ثاني أيام العيد.. أجواء حارة وجافة

الطقس: في ثاني أيام العيد.. أجواء حارة وجافة

ارتفاع اسعار صرف العملات في ثاني أيام عيد الفطر

ارتفاع اسعار صرف العملات في ثاني أيام عيد الفطر

منوعات

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

عابد فهد: لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

كاتبة &#34;طريق&#34;:زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

كاتبة "طريق":زوّجت أميرة وجابر في الحلقات الأولى ولا أعرف شيئاً عن الوصيّة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

سمية الخشاب تخضع لجراحة عاجلة

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

للمرة الثانية إصابة الممثل الشاب ماهر عصام بنزيف في المخ

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

ظافر العابدين: لا خلاف مع الفنانة ياسمين صبري

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

الفيديو الممنوع على انستقرام لأشهر رقصات شريهان.. فلماذا حُذف؟

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

مفاجأة..تامر حبيب يكشف عن أولى ملامح فيلم عمرو دياب الجديد

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

فيديو: ياسمين عماري تتبرأ من لباسها العاري بهذه الطريقة

الموت يفجع &#34;أبو&#34; مغني &#34;3 دقات&#34;

الموت يفجع "أبو" مغني "3 دقات"

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من &#34;رامز واكل الجو&#34;

فيديو: لوسى تكشف عن سر المشهد المحذوف من "رامز واكل الجو"

عربي

روسيا والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات النفط

روسيا والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات النفط

الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا

الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا

تغريم الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيا

تغريم الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيا

السيسي يعفو عن 3000 سجين في مصر بمناسبة عيد الفطر

السيسي يعفو عن 3000 سجين في مصر بمناسبة عيد الفطر