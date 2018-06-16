ارزيقات: معبر الكرامة يشهد اكتظاظا شديدا والدوام اليوم حتى الخامسة عصرا

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن معبر الكرامة يشهد منذ صباح اليوم السبت، حركة نشطة جدا للمغادرين وأزمة خانقه على مدخل الاستراحة".وأضاف ارزيقات في تصريح صحفي، "إن الدوام على المعبر يستمر اليوم السبت حتى الخامسة عصرا، داعيا المواطنين غير المضطرين للسفر الى تأجيل سفرهم إلى الغد.