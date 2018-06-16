شرطة الاحتلال تعتقل أربعة شبان جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة شبان أثناء خروجهم من مدينة نابلس باتجاه بلدة حوارة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فان شرطة الاحتلال طالبت مركبة كانت تسير على الطريق الواصل بين نابلس وحوارة بالتوقف، واعتقلت أربعة شبان كانوا بداخلها، لم تعرف اسمائهم بعد، واقتادتهم لجهة مجهولة.