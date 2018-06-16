الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم





فيما أضاف القناة أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليها مما دفعهم للإنسحاب عائدين إلى قطاع غزة ويبدو ان أحدهم أصيب.









رام الله - دنيا الوطنزعمت القناة 12 العبرية قيام 3 شبان فلسطينيين بالتسلل عبر السياج الفاصل من شرق البريج واعتلاء الآلات الهندسية التي تعمل في إقامة الحاجز المضاد للأنفاق ومحاولة تخريبها.