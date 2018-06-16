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شؤون فلسطينية

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم

الإحتلال يزعم تسلل ثلاثة شبان عبر السياج الفاصل شرق البريج وإصابة احدهم
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت القناة 12 العبرية قيام 3 شبان فلسطينيين بالتسلل عبر السياج الفاصل من شرق البريج واعتلاء الآلات الهندسية التي تعمل في إقامة الحاجز المضاد للأنفاق ومحاولة تخريبها. 

فيما أضاف القناة أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليها مما دفعهم للإنسحاب عائدين إلى قطاع غزة ويبدو ان أحدهم أصيب.


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