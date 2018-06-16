روسيا والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات النفط

رام الله - دنيا الوطنتدرس كل من روسيا والسعودية إمكانية مبادلة إمدادات الخامات الثقيلة لمصافي التكرير، وذلك حسبما اعلنته شركة روسنفت، الروسية.وفي بيان لها، قالت الشركة الروسية، "أن رئيسها إيغور سيتشن التقى بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح حيث ناقشا آفاق تطوير التعاون في مجال خدمات النفط والبتروكيماويات والتجارة الدولية".كذلك أعطى سيتشن والفالح تقييما لوضع سوق النفط العالمية، حيث قال رئيس شركة "روس نفط" إن روسيا والسعودية ودولا أخرى جلبت الاستقرار إلى السوق.ويأتي ذلك في وقت يجتمع فيه المنتجون المشاركون في اتفاق "أوبك+" بقيادة روسيا والسعودية يومي 22 و23 يونيو لبحث صفقة حفض الإنتاج، التي تنتهي بنهاية العام الجاري والقاضية بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل في اليوم.