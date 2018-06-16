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الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا

الصليب الأحمر: الوضع في الحديدة بات كارثيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن المعارك في الحديدة تسببت في حدوث وضع كارثي، وأنه من المنتظر أن يغادر المدينة عشرات آلاف المدنيين خلال الأيام القادمة.

وقالت اللجنة في بيان، " يعيش السكان المدنيون تحت ضغوط هائلة، التوتر يظهر في الشوارع، بدل الاحتفال بعيد الفطر مع العائلات، يسعى الناس إلى التزود بالمواد الغذائية والوقود خوفا من الحصار".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت في وقت سابق، أن التقدم العسكري الأخير باتجاه الحديدة من شأنه أن يزيد الوضع الإنساني المأساوي سوءا، وخاصة أن السكان "بلغوا أصلا حالة قصوى من الإنهاك".

وتتواصل المواجهات الميدانية في محافظة الحديدة غربي اليمن، على الخط الساحلي، بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة.

وأعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم السبت، أن القوات الموالية لهادي أحكمت السيطرة على مطار الحديدة، وطردت المقاتلين الحوثيين منه.

وتثير المعارك المستمرة منذ أيام في مدينة الحديدة قلق ومخاوف دولية، من التسبب في كارثة إنسانية قد تهدد حياة ملايين المدنيين.

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