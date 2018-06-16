تغريم الجيش الدنماركي بسبب 18 عراقيا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة استئناف دنماركية، حكما تدفع وزارة الدفاع بموجبه غرامة مالية كتعويضات لـ 18 مدنيا عراقيا تعرضوا لمعاملة سيئة، أثناء توقيفهم من قبل جنود دنماركيين في العراق عام 2004.وجاء قرار المحكمة بعد شكوى لدى القضاء الدنماركي تقدم بها 23 مواطنا عراقيا، بسبب قيام جنود دنماركيين كانوا يخدمون في العراق، بتسليمهم إلى مسؤولين عراقيين قاموا بتعذيبهم، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت المحكمة في بيان لها مساء أمس الجمعة، أن الجنود الدنماركيين لم يقوموا بتعذيب الموقوفين العراقيين، لكنهم سلموهم إلى السلطات رغم علمهم بأن التعذيب سيكون بانتظارهم في السجون العراقية.وأشار قرار المحكمة إلى أن الجنود الدنماركيين لم يسعوا لعرقلة المسؤولين العراقيين عن تعذيب الموقوفين.وبناء على قرار المحكمة، ستقوم وزارة الدفاع الدنماركية بدفع مبلغ قدره 4 آلاف و716 دولارا لكل فرد من الأشخاص الـ 18 الذين قضت لصالحهم.تجدر الإشارة إلى أن وحدات عسكرية دنماركية اشتركت في غزو العراق من قبل القوات الأمريكية عام 2003 ، وكانت ترابط بمحافظة البصرة.