شاهد: جانب من احتفالات المسلمين بالعيد حول العالم



















رام الله - دنيا الوطنيحتفل المسلمون منذ الأمس في عدد من دول العالم بعيد الفطر المبارك بعد شهر من الصيام والقيام، وقد أدى الملايين صلاة عيد الفطر في المنطقة العربية وشرق آسيا وأوروبا، وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين على المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد وسط أجواء من الفرح والتعبد.واحتضنت ساحات المساجد الكبرى والميادين العامة شعائر صلاة العيد في عدد من الدول الإسلامية في شرق آسيا، وأيضا أدت الأقليات المسلمة في عدد من الدول الآسيوية صلاة العيد مثل الفلبين وتايلند، وكذلك الأمر في عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.