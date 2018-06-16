تيسير خالد : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي امريكا في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنكتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان : لا أهلا ولا سهلا بمبعوثي الامبريالية الأميركية يقول :تقول الاخبار أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ، والموفد الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات سوف يصلان الاسبوع القادم الى المنطقة ، لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولتسويق صفعة العصر الامريكية لدى عدد من الدول العربية .وأضاف أن الزيارة تشمل كلا من السعودية وقطر ومصر والأردن ودولة الاحتلال الاسرائيلي وأنه قد تم التمهيد لها باجتماع كلا من كوشنير وغرينبلات وصاحبة الكعب العالي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي مع الامين العام للأمم المتحدة للبحث في الاوضع الانسانية في قطاع غزة والاوضاع في المنطقة وذلك بعد الصفعة الاخيرة التي تلقتها الادارة الامبريالية في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذي تبنى مشروع قرار يدعو الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .وختم تيسير خالد مدونته بدعوة الدول العربية المعنية لحصر النقاش مع وفد الامبريالية الاميركية بالوسائل الكفيلة لتنفيذ قرار الجمعية العامة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ودعوة الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه قطع الطريق على الوفد الاميركي ، الذي يتسول السياسة باستغلال الأوضاع الانسانية الكارثية في القطاع ، وذلك باحترام قرارات المجلس الوطني ووقف جميع الاجراءات والعقوبات المفروضة على قطاع غزة الحبيب .