الدفاع المدني:إنقاذ حياة 100 شخص اثر حريق نشب بمطعم في بيت لحم











رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة بيت لحم فجراليوم السبت 16/6/2018 ، من إخلاء وتأمين 100 شخص بعد وقوع حريق داخل مستودع تخزين بأحد المطاعم في مدينة بيت جالا بالمحافظة .وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ، أن حريقاً إشتعل في غرفة التخزين على الطابق الثاني لمبنى المطعم المكون من ثلاثة طوابق ، فعمل الطاقم على إخلاء الأشخاص من داخل صالة المطعم نظراً لكثافة الدخان وحرصاً على سلامتهم ومن ثم السيطرة على النيران المشتعلة ومنع امتدادها الى باقي الممتلكات والادوات الموجودة بالاضافة الى تلوث المحيط بالسناج في انحاء ومحتويات المطعم .