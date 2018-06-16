المخابرات المصرية تؤكد أن الإجراءات المصرية المساعدة لغزة سوف تتواصل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، أن الإجراءات المصرية المساعدة لغزة سوف تتواصل، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهم برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
وقدم هنية التهاني للمخابرات والقيادة والشعب المصري بحلول عيد الفطر السعيد، مثمنا الخطوات التي قامت بها مصر مؤخرا تجاه قطاع غزة وخاصة فتح معبر رفح البري خلال شهر رمضان وتقديم المساعدات من قبل الازهر الشريف وإدخال المستشفى الميداني المغربي وإدخال الوفود المتضامنة.
أكدت قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، أن الإجراءات المصرية المساعدة لغزة سوف تتواصل، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهم برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
وقدم هنية التهاني للمخابرات والقيادة والشعب المصري بحلول عيد الفطر السعيد، مثمنا الخطوات التي قامت بها مصر مؤخرا تجاه قطاع غزة وخاصة فتح معبر رفح البري خلال شهر رمضان وتقديم المساعدات من قبل الازهر الشريف وإدخال المستشفى الميداني المغربي وإدخال الوفود المتضامنة.
التعليقات