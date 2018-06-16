المخابرات المصرية تؤكد أن الإجراءات المصرية المساعدة لغزة سوف تتواصل

قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، أن الإجراءات المصرية المساعدة لغزة سوف تتواصل، وذلك

رام الله - دنيا الوطنأكدتخلال اتصال هاتفي جمعهم برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةوقدم هنية التهاني للمخابرات والقيادة والشعب المصري بحلول عيد الفطر السعيد، مثمنا الخطوات التي قامت بها مصر مؤخرا تجاه قطاع غزة وخاصة فتح معبر رفح البري خلال شهر رمضان وتقديم المساعدات من قبل الازهر الشريف وإدخال المستشفى الميداني المغربي وإدخال الوفود المتضامنة.