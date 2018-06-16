السيسي يعفو عن 3000 سجين في مصر بمناسبة عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة قرارا بالعفو عن اكثر من ثلاثة الآف سجين احتفالا بعيد الفطر، حسب بيان لوزارة الداخلية.وقال البيان الذي نشر على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك "بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الإفراج عن 3477 من نزلاء السجون من بينهم 690 غارما وغارمة".ونشر السيسي الجمعة تدوينة على موقع تويتر قال فيها "وجهت اليوم وزارة الداخلية بإتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق تحيا مصر".وبحسب موقع صحيفة "الاهرام" الحكومية فإن المبالغ المالية المستحقة على الغارمين والغارمات المعفو عنهم بلغت نحو 30 مليون جنيه (1,68 مليون دولار).وتأسس صندوق "تحيا مصر" في العام 2014 لتلقي التبرعات والمساهمات من المصريين لدعم اقتصاد الدولة والذي يعاني بعض الصعوبات منذ احتجاجات 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك من حكم مصر.والشهر الماضي افرج السيسي بمناسبة شهر رمضان عن أكثر من 330 شابا أوقفوا اثناء تظاهرات معارضة لحكومته بمناسبة شهر رمضان.