شؤون فلسطينية

خلال أسبوع كوشنر في"مصر والأردن والسعودية" لطرح "صفقة القرن"

خلال أسبوع كوشنر في"مصر والأردن والسعودية" لطرح "صفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
يصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، كل من مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، والموفد الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، في جولة لكل من: إسرائيل ومصر والأردن وقطر والسعودية، لبحث الأوضاع في غزة ولتسويق خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن.

وبُحث في نيويورك الليلة الماضية كوشنر وغرينبلات والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الوضع في الشرق الأوسط.

وفي بيان صدر عن البيت الأبيض جاء ان مناقشات مثمرة جرت حول الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز السلام في المنطقة وضمان الاحتياجات الإنسانية في غزة والإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة مع الأمم المتحدة.

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