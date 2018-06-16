دولي

ترامب يهدد اليابان.. سأرسل لبلادكم 25 مليون مهاجر مكسيكي

ترامب يهدد اليابان.. سأرسل لبلادكم 25 مليون مهاجر مكسيكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
رام الله - دنيا الوطن
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه سيُرسل 25 مليون مهاجر مكسيكي إلى اليابان.

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قمة مجموعة السبع باءت بالفشل بعد انسحاب ترامب فجأة من البيان الختامي الصادر عنها، وشن هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ونقلت "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين أوروبيين كانوا موجودين وراء كواليس القمة، ان نظراء ترامب شعروا بالاستياء من عبارات أطلقها وتتعلق بمواضيع التجارة والارهاب والهجرة.

ووصف ترامب بحسب مسؤول اوروبي الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا ثم قال لآبي "شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكنني أن أرسل لك 25 مليون مكسيكي وسوف تخرج من منصبك قريبًا جدًا".

وأضاف المصدر أنه عندما تحوّل الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترامب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا بدّ أنك تعرف عن هذه (المسألة)، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون في باريس".

كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقادات ترامب الذي وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي" في إشارة إلى فرض الاتحاد الاوروبي غرامات في قضايا لمكافحة الاحتكار وضرائب ضد شركات التكنولوجيا الأميركية.

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