شؤون فلسطينية

تركيا تتعهد بالعمل على إعادة القضية الفلسطينية لبؤرة الاهتمام الدولي وحماية الفلسطينيين

تركيا تتعهد بالعمل على إعادة القضية الفلسطينية لبؤرة الاهتمام الدولي وحماية الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" بالمواقف التركية الاصيلة تجاه القضية الفلسطينية بما في ذلك المواقف الأخيرة سواء في مجلس الامن او عبر رئاسة تركيا منظمة التعاون الإسلامي حيث تقدمت تركيا والجزائر بمشروع القرار الأخير في الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني والذي مثل محاصرة للسياسية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في أروقة الأمم المتحدة.

بدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي جمع الاثنين، على أن بلاده سوف تستمر في جهودها في كل المحافل الدولية من اجل عودة القضية الفلسطينية الى بؤرة الاهتمام الدولي وحماية الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه بما في ذلك انهاء حصار قطاع غزة.

فيما شدد هنية على أنّ مسيرات العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار وانها معاناة شعبنا.

وثمن رئيس الحركة جهود تركيا عبر منظمة التعاون الإسلامي والدعوة للقاءات لمناقشة التطورات الخطيرة التي تمر بها القدس وغزة بما يعكس مدى اهتمامها بفلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة وعبر عن عظيم شكره لقرار الرئيس اردوغان بنقل جرحى احداث مسيرات العودة وكسر الحصار الى المشافي التركية لعلاجهم.

من جانبه عبر اردوغان، عن تهنئته للشعب الفلسطيني بصفة عامة وأهالي قطاع غزة بصفة خاصة في عيد الفطر السعيد، مؤكداً، أن تركيا ستواصل مواقفها الثابتة والداعمة لفلسطين .

واعتبر، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير والذي صدر لصالح الحق الفلسطيني يؤكد ان أمريكا رغم انها تمتلك القوة الا انها لا تمتلك الحق في تطويع الموقف الدولي بما يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان.

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