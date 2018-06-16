شؤون فلسطينية

"سنديانة فلسطين" تتسلم قرارا بهدم منزلها في رام الله

"سنديانة فلسطين" تتسلم قرارا بهدم منزلها في رام الله
ام ناصر ابو حميد
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، امس الجمعة، المواطنة أم ناصر أبو حميد اخطارا بهدم منزلها، في أعقاب اتهام نجلها اسلام بقتل جندي "إسرائيلي" في مخيم الامعري جنوبي رام الله قبل ٣ اسابيع.

لدى ام ناصر من الابناء 10 الى جانب ابنتين، فالابن الأكبر ناصر المحكوم سبعة مؤبدات وعشرين سنة وهو ممثل الأسرى في سجن عسقلان، وشريف محكوم خمس مؤبدات، ومحمد محكوم مؤبدين وثلاثين سنة، ونصر محكوم بخمس مؤبدات.

وأمهلت قوات الاحتلال أم ناصر ٤٨ ساعة للاستئناف على القرار الجائر، رغم أن هذه المهلة شكلية ولا معنى لها.

وسبق لقوات الاحتلال أن هدمت منزل أم ناصر عدة مرات سابقا، بعد اتهام ابنائها بقتل جنود "إسرائيليين".

والسيدة لطيفة "ام ناصر" أبو حميد هي والدة الشهيد عبد الناصر أبو حميد، والأسير ناصر أبو حميد محكوم (7 مؤبدات و50 عاما)، نصر ابو حميد (5 مؤبدات)، شريف ابو حميد (4 مؤبدات) ومحمد ابو حميد (3 مؤبدات و30 عاما)، ومجموع احكام ابنائها بالسجون هي 19 مؤبدا.

 



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