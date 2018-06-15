دولي

تحقيق رسمي يكشف جرائم حرب وحشية للقوات الأسترالية في أفغانستان

تحقيق رسمي يكشف جرائم حرب وحشية للقوات الأسترالية في أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
كشف تحقيق رسمي أن عناصر القوات الخاصة الأسترالية المرابطة في أفغانستان اقترفت جرائم حرب مرعبة، وسط تجاهل قيادتها لهذه المخالفات.

ونقلت شبكة (Fairfax Media) الأسترالية عن تحقيق أطلقته وزارة الدفاع في عام 2016 كشفه، أن عناصر الفوج الخاص التابع لسلاح الجو الأسترالي قتلت رجلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء مداهمة في ولاية أروزكان عام 2009، وقد استولى جنود الفوج على ساقه الاصطناعية وأخذوها معهم إلى قاعدتهم في برث الأسترالية وكانوا يستخدمونها كقدح لشرب البيرة.

وأشارت نتائج التحقيق إلى أن الجنود القدامى، أثناء العملية نفسها، أجبروا أحد العسكريين الجدد على إعدام رجل مسن محتجز مشتبه به في الانتماء إلى حركة "طالبان"، وذلك في إطار "التقليد" الدموي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع التقرير أن الجندي الذي قتل الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة متورط أيضا في مصرع معتقل مكبّل اليدين يدعى علي جان في عام 2012، إذ ألقاه من فوق صخرة عالية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، ثم أطلق الجنود الرصاص عليه لـ"إنهاء معاناته".

هذا وتعرض هذا الفوج لانتقادات شديدة اللهجة من قبل رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، بعد نشر صور تظهر راية رسم عليها الصليب المعقوف، رمز النازية، ترفرف فوق إحدى عربات تلك الوحدة في أفغانستان عام 2007.

ووصف تورنبول هذا الحادث بأنه غير مقبول إطلاقا، مضيفا في الوقت نفسه أن قيادة الفوج سرعان ما اتخذت الإجراءات المطلوبة بحق المسؤولين عنه.

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