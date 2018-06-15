موسكو لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وترامب هذا الصيف

دميتري بيسكوف

رام الله - دنيا الوطنلم يستبعدالناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب هذا الصيف.وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريحات دونالد ترامب بهذا الخصوص: "حتى الآن لا يوجد هناك أي شيء محدد في هذا الشأن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).هذا، وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لوسائل الإعلام بأن اللقاء مع بوتين ممكن، دون أن يذكر أي مواعيد محتملة لعقد هذا اللقاء.ص، إن هذا الأمر "غير مستبعد".