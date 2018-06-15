د.غنام تتقدم مسيرة كشفية بمناسبة عيد الفطر وتؤكد: برغم الألم نتمسك بالأمل

نفذت كشافة محافظة رام الله والبيرة، اليوم استعراضا كشفيا مميزا جاب شوارع مدينتي رام الله والبيرة احتفالا بعيد الفطر السعيد.





وتقدمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام الاستعراض وإلى جانبها ممثلين عن الأجهزة الأمنية والبلديات ورجال الدين ، اضافة إلى ممثلين لمفوضية مرشدات وكشافة المحافظة.





وأكدت المحافظ أن شعبنا يرسم الابتسامه ويصنع الفرح متحديا مساعي الاحتلال لتثبيت الألم في قلوبنا من خلال اجراءاته القمعية المتواصلة، مشددة أنه بإرادتنا وثباتنا وايماننا بعدالة قضيتنا ستبقى شعلة الامل متوهجة، وأننا وبرغم الألم نتمسك بالأمل النابع من ايماننا بعدالة قضيتنا.وهنأت المحافظ أبناء شعبنا بمناسبة العيد متمنية أن يعيده الله علينا وقد تحققت اماني شعبنا وعلى رأسها اقامة دولته الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس وتحرير الأسرى من أقبية السجان.





وشددت غنام أن الإستعراض الكشفي هو رمز للتآخي الإسلامي المسيحي الذي تشارك به فرق كشفية من الديانتين مؤكدة أن التآخي الإسلامي المسيحي هو مصدر فخر لكل فلسطيني، مشيرة أن تشارك المسيحيين والمسلمين الأفراح والأتراح مشهد يفرح القلوب ويزيل الهموم يؤكد على وحدة شعبنا المنتمي والمتشابك دائما.

رام الله - دنيا الوطن