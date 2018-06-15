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شؤون فلسطينية

د.غنام تستهل العيد بوضع أكاليل الزهورعلى أضرحة الشهداء

د.غنام تستهل العيد بوضع أكاليل الزهورعلى أضرحة الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
استهلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام وإلى جانبها الهيئة الأمنية للمحافظة صباح يوم العيد بوضع اكاليل الزهور وقراءة الفاتحة على أضرحة الشهداء حيث أكدت أن دماءهم ستبقى دينا في أعناق كافة أحرار العالم إلى حين التحرير مبرقة بتحيات فخرها واعتزازها لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات وأسرهم الذين تمر الأعياد عليهم بألم لفقدان الأحبة.

واستهجنت غنام صمت العالم أمام إصرار الإحتلال على سلب الفلسطينيين حقوقهم وحرياتهم وأفراحهم، مشيرة أن السواد الأعظم من شعبنا وأسرنا يستقبلون الأعياد بالدموع نظرا لافتقادهم فلذات أكبادهم الذين يحرمون من أبسط حقوق الإنسان في أقبية السجان الغاصب أو يعطرون الأرض بعبق دماءهم التي سالت في سبيل ملحمة نضالية عنوانها فلسطين.

وتقدمت المحافظ بأسمى آيات التهنئة والمباركة لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنية أن يعيده الله علينا جميعا وقد تحققت أمانينا وعلى رأسها اقامة دولتنا الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كافة الأسرى والأسيرات من أقبية السجان لينعمون بالحرية بين أسرهم وأبناء شعبهم.

وكانت غنام قد شاركت بالمعايدة على فخامة الرئيس محمود عباس ووضع اكليل الزهور على ضريح الخالد ياسر عرفات مشيرة أن مسيرة العطاء متواصلة ومستمرة حتى تحقيق كامل حقوقنا لتنعم أجيالنا بالحرية والكرامة كباقي العالم.



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