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شؤون فلسطينية

خلال الاسابيع المقبلة.. بريطانيا تستضيف اجتماعا خاصاً بـ (صفقة القرن)

خلال الاسابيع المقبلة.. بريطانيا تستضيف اجتماعا خاصاً بـ (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يستضيف بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، اجتماعا خلال الاسابيع المقبلة، لوزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والاردن، مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع سيضع الخطوط الحمراء لخطة السلام الأمريكية التي تعرف إعلاميا بـ (صفقة القرن).

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