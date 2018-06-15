خلال الاسابيع المقبلة.. بريطانيا تستضيف اجتماعا خاصاً بـ (صفقة القرن)





وأشارت القناة إلى أن الاجتماع سيضع الخطوط الحمراء لخطة السلام الأمريكية التي تعرف إعلاميا بـ (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يستضيف بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، اجتماعا خلال الاسابيع المقبلة، لوزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والاردن، مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 الإسرائيلية.