شؤون فلسطينية

الجاليه الفلسطينيه بالنمسا تنظم احتفال عيد الفطر المبارك

الجاليه الفلسطينيه بالنمسا تنظم احتفال عيد الفطر المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أقامت الجالية الفلسطينية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في النمسا احتفال عيد الفطر المبارك في مقر الجالية الفلسطينية في فيينا بحضور سفير فلسطين في النمسا السيد صلاح عبد الشافي وطاقم السفاره ومشاركه حاشدة من أبناء الجاليه الفلسطينيه والعربيه.

بدوره رحب السفير عبد الشافي بابناء الجاليه وأكد على اهميه احياء المناسبات الدينية والوطنية بين أبناء الجاليه الفلسطينيه.

حيث نقل تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته لهم في عيد الفطر المبارك.

رئيس الجاليه الفلسطينيه في النمسا السيد
منذر مرعي هنأ أبناء الجاليه الفلسطينيه والعربيه بهذه المناسبه مؤكدا ان الجاليه الفلسطينيه تعمل دائما من اجل الحفاظ على الهويه الوطنيه الفلسطينيه وتعاقبنا بين الأجيال لتكون الجاليه جسرا بين أبناء الشعب الفلسطيني والنمساوي.

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