نتنياهو وبوتين يتفقان على زيادة التنسيق بشأن سوريا

رام الله - دنيا الوطناتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على زيادة التنسيق بين الجانبين بشأن الوضع السوري.وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم، ناقش خلاله الطرفان الجهود المشتركة لتأمين الحدود الإسرائيلية السورية.وتطرق الاتصال الهاتفي إلى تعزيز الأمن على الحدود السورية الإسرائيلية وجهود الطرفين لمكافحة الإرهاب، بحسب قناة (روسيا اليوم)، وصحيفة (جيروزاليم بوست).يشار إلى أن هناك تنسيقًا بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الأجواء السورية، حيث تشن إسرائيل ضربات متكررة على مواقع عسكرية في الأراضي السورية يعتقد أنها إيرانية، فيما تقوم الطائرات الحربية الروسية بطلعات جوية لدعم القوات السورية النظامية.