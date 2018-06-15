إصابة 11 مواطناً بحادث سير في البيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب 11 مواطناً جراء تعرضهم لحادث سير وقع اليوم الجمعة، في مدينة البيرة.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بأن حادث سير بين ثلاث مركبات وقع ظهر اليوم في منطقة البالوع شمال مدينة البيرة نتج عنه اصابة 11 مواطناً تم نقلهم من خلال مركبات الهلال الاحمر للمشافي، ووصفت اصابة واحدة على الاقل بالخطيرة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال ارزيقات: "إحدى المركبات غير قانونية ويقودها حدث يبلغ من العمر 16 عاما، وإنه لحظة تلقي البلاغ عبر الرقم المجاني 100 تحرك خبراء الحوادث لمكان وقوعه وباشروا اجراءات التحقيق".وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية ومنع ابنائهم من شرائها او قيادتها لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الاخرين.