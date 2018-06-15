إصابة خمسة أشخاص بينها خطيرة في شجار بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة مواطنين بعد ظهر اليوم الجمعة، بينهم إصابة خطيرة، في شجار عائليّ وسط مدينة قلقيلية.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إنّ قوّة من الشرطة معززة بقوات الأمن الوطني، قبضت على أربعة أشخاص شاركوا في شجار عنيف بمدينة قلقيلية"، مشيرًا إلى أنّ الشجار أسفر عن إصابة خمسة مواطنين طعنًا بآلات حادة ورضوض، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وبيّن ارزيقات أنّه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات نابلس وقلقيلية، مشيرًا إلى وجود إصابة خطيرة، والباقي بين طفيفة ومتوسطة.