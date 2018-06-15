تجديد اعتقال النائب جرار ثلاثة أشهر إداريًا

رام الله - دنيا الوطنجددت محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة، قرار الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالد جرار، ثلاثة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها: "إن هذا القرار لن يثني جرار عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال".واعتبرت الجبهة أن التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات الوطنية الجذرية المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن.وفي السياق قالت الجبهة في بيانها: "إن الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون".