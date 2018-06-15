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شؤون فلسطينية

وحدات القمع تهاجم أسرى في سجن نفحة

وحدات القمع تهاجم أسرى في سجن نفحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت وحدات القمع الإسرائيلية الخاصة في السجون، اليوم الجمعة، الأسرى في سجن نفحة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوات مصلحة السجون هاجمت الأسرى في السجن بعد  ما سمتها "أعمال شغب" أعقبت نقل أسير فلسطيني للعزل، لظهوره في صورة تم التقاطها عبر هاتف جوال، وهو يعد الكعك ونشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت: "إن القوة دخلت للبحث عن الهاتف الذي لم يُعثر عليه، وبعد عزل الأسير الذي ظهر في الصورة، أقدم الأسرى على طرق الأبواب وإعلاء أصواتهم قبل أن تقتحم وحدات القمع الغرف وتقوم بعزل بعضهم.

وادعت المصادر الاسرائيلية، أن أحد حراس السجن أصيب بجروح طفيفة خلال الأحداث.

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