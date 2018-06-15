طائرات الاحتلال تقصف شرقي البريج
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بثلاثة صواريخ، مطلقي الطائرات الورقية، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
ووفق وكالة (الرأي) المحلية، فإن القصف لم يُسفر عن إصابات.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: أطلق الجيش نيران تحذيرية من طائرة تجاه مجموعة، كانت تقوم بتجهيز بالونات حارقة ومتفجرة شرقي قطاع غزة، وفق مزاعمه.
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بثلاثة صواريخ، مطلقي الطائرات الورقية، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
ووفق وكالة (الرأي) المحلية، فإن القصف لم يُسفر عن إصابات.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: أطلق الجيش نيران تحذيرية من طائرة تجاه مجموعة، كانت تقوم بتجهيز بالونات حارقة ومتفجرة شرقي قطاع غزة، وفق مزاعمه.
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